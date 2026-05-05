ノーヒットが続く大谷翔平投手（３１）がついに自己ワーストを更新してしまった。４日（日本時間５日）の敵地アストロズ戦に「１番・ＤＨ」で出場。初回が遊ゴロ、２回一死の第２打席が四球となり、メジャー自己ワーストタイの２１打席連続ノーヒット。一死満塁で迎えた３回の第３打席も三ゴロに倒れ、２２打席とワーストを更新した。５回の第４打席も四球だった。大谷は４月３０日のマーリンズ戦からノーヒットが続いている。