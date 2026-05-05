日本テレビ系特番で発表47都道府県の地元民・総勢4万7000人を対象に大規模調査を実施し、地元アスリートNo.1を選ぶ日本テレビ系特番「県民スポーツ栄誉賞」が、4日放送。神奈川県部門では錚々たるアスリートを抑え、堂々トップに輝いた人物に納得の声が相次いだ。神奈川県民が表彰する「我が地元代表アスリート」のトップ10には、各スポーツ界の大物がランクイン。5位から2位には久保建英、中村俊輔、松坂大輔、三笘薫と豪華な