中日―阪神戦プロ野球で、バンテリンドームナゴヤでの女子アスリートの始球式が話題となっている。4日に行われた中日―阪神の一戦。184センチの長身から投じられた一球が、「さすが肩強いw」とファンから称賛されている。マウンドに上がったのは、女子バレ ーボール日本代表の山田二千華だった。所属するNECのノースリーブのユニホームを着て投球。ボールはノーバウンドで捕手のミットに収まった。場内からは拍手と歓声が上が