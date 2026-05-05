愛猫がぐっすり眠れる『ベッドの場所』4選快眠につながる条件とは？ 1.見張り台にもなる高い場所 猫は野生時代の名残から、外敵に狙われにくい高い場所を本能的に好みます。部屋全体を見渡せることで安心感が生まれ、穏やかな気持ちで過ごしやすくなるのです。 家具の上を猫のベッド置き場として活用したり、ベッド付きのキャットタワーを用意したりするのがおすすめです。上下運動もできる環境であれば