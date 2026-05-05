息子のクラスのママ友グループLINEで、自分の返信文面やスタンプを毎回「完コピ」してくるAさん。必ず自分の後に同じ内容が届くため、私は連絡のたびにストレスを抱えていました。そして知った、Aさんが私の真似をする切実な理由とは？ 友人が体験談を語ってくれました。 日常のLINEに潜む悩みのタネ 私には小学生の息子がいます。 そこで知り合ったクラスのママ友数人で作った、LINEグループがあります。