北中米ワールドカップの初戦で日本代表と激突する日本代表と北中米ワールドカップ（Ｗ杯）の初戦で激突する強豪・オランダ代表のロナルド・クーマン監督が、日本戦の苦戦を予言している。その理由は、予想されるシステムにあるという。オランダメディア「VOETBALPRIMEUR」では、TV番組に出演したクーマン監督が「5バックを採用する国に対してどのように準備するつもりなのか」という問いにいらだった様子を見せたとしている。