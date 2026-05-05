声優の明坂聡美が、5日までに自身のXを更新。入籍を報告し、同業者やファンから多数の祝福が集まっている。【写真】声優・明坂聡美の幸せいっぱいな“ご報告”アニメ『家庭教師ヒットマンREBORN！』クローム髑髏役や『ウマ娘』実況役などで知られる人気声優の明坂は、Xにて「ご一読ください！」とコメントし、書面の画像をアップ。書面には「私事ではございますが、私明坂聡美は先日、入籍いたしました」「相手の男性は、声