俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）。昨年10月期に放送された火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で、主人公・勝男の後輩で良き相談相手・南川あみなを好演した杏花。本作では、みなとが働くスーパー「ふくとく」のアルバイト店員・崎田愛華を演じる。【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！バンドマンという夢を追いながら生きる愛華は、みなとにとって時