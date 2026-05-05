井上尚弥ボクシングの米専門誌「ザ・リング」は全階級を通じた最強ランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」を4日に更新し、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）が2位から1位に浮上し「世界最強」に2年ぶりに返り咲いた。2日の中谷潤人（M・T）に判定勝ちした試合が評価された。中谷は6位から7位に下がった。33歳の井上尚は東京ドームでの世紀の一戦で、スピードと巧みな防御を披露した。戦績は33