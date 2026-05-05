警察によりますと、きょう（5日）岡山県の山陽自動車道（上り）金田トンネル付近で乗用車2台が絡む事故がありました。 【発生場所の地図】山陽自動車道・倉敷JCT～早島IC間（上り）で車2台が絡む事故3キロの渋滞発生中【10時半現在】 日本道路交通情報センターによりますと、この事故で追い越し車線が規制され、現場付近を先頭に約3キロの渋滞が発生しているということです。（5日・午前10時半現在）