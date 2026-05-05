「光るステッカー」が違反になるケースとは？クルマのカスタマイズを楽しんでいる人々のなかには、反射材や反射塗料などが使用されている“光るステッカー”を愛車に貼っているユーザーも多く存在します。見た目は美しいものの、実は法律上クルマには反射タイプのステッカーを貼ると違反になる部分があります。具体的には、どのような場所なのでしょうか。【ホントに純正なの!?】これがメーカー公式「車体がステッカーだらけ」の