お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤（57）が5日、自身のインスタグラムを更新。タレントの渡辺満里奈（55）と21周年の結婚記念日を迎えたことを報告し、かつてのウエディングショットを披露した。「今日5月5日は21周年結婚記念日です」と書き出すと、自身と渡辺のウエディングショットをアップ。「いろんな事もあり、楽しい時もしんどい時も寄り添ってくれた妻に感謝ですこれからもよろしくねいつもありがとう」とつ