◆米大リーグアストロズ―ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・山本由伸投手（２７）が４日（日本時間５日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン出場した敵地・アストロズ戦で先発し、５回終了時点で７８球を投げ、４安打３失点、７奪三振で３勝目の権利をつかんだ。大谷翔平投手（３１）は４打席目まで安打が出ず、自己ワーストの２３打席連続無安打となっている。