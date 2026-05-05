子どものＳＮＳ利用を巡り、保護強化に向けた政府内の議論が進んでいる。総務省の有識者会議は一律の年齢規制に慎重な姿勢を示す一方、年齢確認の厳格化を検討する。政府は事業者への年齢確認の義務化も視野に、年内にも青少年インターネット環境整備法の改正について方向性を示す考えだが、実効性の確保に向けて課題は多い。ＳＮＳを通じて子どもが性被害などの犯罪に巻き込まれたり、いじめに発展したりするケースが国内で相