巨人の小浜佑斗内野手（２４）が５日、ファームリーグ・ハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）の試合前練習に合流した。沖縄電力から昨秋ドラフト５位で入団。ルーキーイヤーは４月２１日の中日戦（長野）から１軍に初昇格すると、スタメンに抜てきされた同戦で７回にプロ初安打を放った。出場７試合で打率２割３分８厘、５打点を挙げ、得点圏は５打数３安打で打率６割をマークするなど勝負強さを発揮して正遊撃手の泉口が離脱中