◆米大リーグカブス―レッズ（４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が４日（日本時間５日）、本拠地・レッズ戦に「５番・右翼」で先発出場。５試合ぶりの一発となる６号同点３ランを放った。前日３日（同４日）の本拠地・Ｄバックス戦では今季９度目のマルチ安打を記録したが、一方で５回、８回と２度の満塁機はともに３球三振に倒れて猛省していた。一夜明け、その悔しさをひと振