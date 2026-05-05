プロレスリング・ノアは５日までに５・１３後楽園ホール大会でＧＨＣヘビー級新王者のシェイン・ヘイストがＫＥＮＴＡと初防衛戦を行うことを発表した。元ノアで元ＷＷＥで元新日本プロレスのヘイストは５・２両国国技館でＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａを破り方舟最高峰を奪取。リング上でＫＥＮＴＡとの防衛戦をアピールしＫＥＮＴＡも受諾していた。◆５・１３後楽園ホール決定済みカード▼ＧＨＣヘビー級選手権試合王