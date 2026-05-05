◇ア・リーグホワイトソックス−エンゼルス（2026年5月4日アナハイム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が4日（日本時間5日）、エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。初回の第1打席は四球だった。エンゼルスの本拠地は、大谷翔平がかつて活躍した「古巣」。日本人になじみ深い球場でジャッジ（ヤンキース）に並び両リーグトップタイとなる3戦ぶり14号は飛び出すかに注目だ。