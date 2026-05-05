「ミスマガジン2021」審査員特別賞受賞の女優大島璃乃（25）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。氣志團との記念フォトを公開した。「先日、LINE CUBE SHIBUYAにて開催された氣志團現象25周年記念ツアー『四半世氣少年』にお邪魔させていただきました」と報告。「今回、ライブで大好きな曲が聴けて、思わず一人で『きたっ……ハート』と呟き、大興奮して歌って踊りました」と振り返った。「そして4月26日は綾小路翔さんのお