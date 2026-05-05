『バービー』（2023）グレタ・ガーウィグ監督とNetflixが手がける「ナルニア国物語」シリーズの再映画版『ナルニア』が劇場公開日を2027年2月に、また配信開始を2027年4月に変更することが分かった。米が報じている。 本作はC.S.ルイスによる児童文学シリーズ「ナルニア国物語」の始まりの物語である「魔術師のおい」をガーウィグの監督・脚本で再映像化するビッグプロジェクト。2026年11月