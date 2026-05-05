【Steam Controller】 5月5日2時より販売予定 価格：17,800円 KOMODOは5月5日、Valve製のPC用コントローラー「Steam Controller」の販売を開始した。価格は17,800円。 「Steam Controller」は、Valveが展開するPCゲーム配信プラットフォーム「Steam」用に設計されたコントローラー。Steam入力に特化しており、TMRセンサーによるサム