CUTIE STREETの『かわいいだけじゃだめですか？』の韓国語版ミュージックビデオ（MV）が公開され、大きな話題を呼んでいる。ライブエンターテインメントブランドのLIVETによると、今回のMVは4月に韓国語版音源がリリースされて以降、現地ファンから届いた熱烈な応援に応えるために制作された“感謝のギフト”といえる作品だ。【画像】『かわいいだけじゃだめですか？』韓国語では？2024年に公開されたオリジナル版のデビューMVをセ