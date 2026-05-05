女優のキム・スミさんが、誕生日翌日の2024年10月25日にこの世を去ってから、約1年7カ月が経った。そして今回、彼女の夫もこの世を去った。【画像】整形失敗で“うつ病”に…突然この世を去った韓国女優息子であるチョン・ミョンホ氏が温かな寄付活動を行っているという近況の中で伝えられた悲報に、大衆からも哀悼の声が寄せられている。生前、キム・スミさんはミュージカル『実家の母』に14年間出演していたが、製作会社による出