マノロ ブラニクから、今季のサマーサンダルコレクションが登場しました。伝統と革新を軽やかに行き来するデザインは、モダンでありながら時代を超えて愛される美しさが魅力。鮮やかなカラーや繊細なクラフツマンシップが息づく一足は、この夏の装いをぐっと格上げしてくれます。上質を知る大人女性にこそおすすめしたい注目ラインです♡ 南仏ムード漂う華やかサンダル コート・ダジュー