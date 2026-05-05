国税庁が発表した「令和6事務年度 調査状況」によれば、相続税・贈与税に関する実地調査において、申告漏れなどの「非違（誤り）」がみつかる割合は82.3%と、依然として極めて高い水準です。さらに、1件あたりの追徴税額は平均867万円にものぼります。なかでも勘違いによる「連年贈与」の失敗は、のちの大きなトラブルになることも。「毎年110万円ずつ渡せば、税金はかからないはず」そう思っている人も多いのではないでしょうか。