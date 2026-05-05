女優の萬田久子（68）が5日、自身のインスタグラムを更新。自身の誕生日パーティーでのファッションを披露した。萬田は「like 『celebration』（＝お祝いのよう）」とコメント。タレント・神田うの、料理家・杉山絵美さんとの3ショットや、個性的な着物姿の全身ショットを公開した。3日の投稿で神田は「ちゃこちゃんお誕生日おめでとうございます」と萬田との2ショット写真をアップ。「昔も今もずっとファッショナブルで美