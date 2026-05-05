4日夜、ホルムズ海峡に停泊していた韓国企業の貨物船で爆発と火災が発生したと、韓国外務省が明らかにしました。トランプ大統領はSNSでイランの攻撃によるものだと主張しています。韓国の外務省によりますと、4日午後8時40分ごろ、ホルムズ海峡に停泊していた韓国企業の貨物船の左舷側で爆発と火災が発生しました。貨物船には、韓国籍と外国籍の船員あわせて24人が乗っていましたが、いずれもけがはないということです。韓国政府は