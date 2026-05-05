Hotta Studio開発の超現実都市オープンワールドRPG『NTE: Neverness to Everness』が4月29日、正式リリースを迎えた。同日、ゲームのリリース開始に合わせ、東京・秋葉原のメイドカフェ『氷と宝石のパティスリー リリアンキュキュ』で、ゲーム内に登場する4キャラクターに扮したコスプレイヤー4名が1日店長を務めるイベントが行われた。同イベントは5月2日にも実施され、両日とも開店前から店頭に来場者の姿が見られた。【写真】