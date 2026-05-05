ヤギやコブタなどが走って順位を競う人気のダービーレースが4日、伊賀の里モクモク手づくりファームで行われました。ヤギやアイガモ、ミニブタなど7頭が走って順位を競う「もくもくダービー」。抽選で当選した人は、ジョッキーとして動物をゴールに導くことができるほか、レース結果を予想し、1着・2着を当てると景品がもらえます。会場では、号砲と共に勢いよく飛び出したカモやミニブタに大きな歓声と拍手が送られていました。参