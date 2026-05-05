Snow Manの佐久間大介さんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。最年長メンバー・深澤辰哉さんの誕生日を祝福しました。【写真】佐久間大介、深澤辰哉の誕生日ツーショット「え？ ほんとに34歳？」佐久間さんは「今日はうちの深澤の34歳の誕生日！！！！ 深澤！！！！！！！！！ 誕生日おめでとう！！！！！！！！！ 楽しむか〜w」とつづり、ユニコーンの絵文字をたくさん添えて1枚の写真を投稿。同日34歳の誕生日を迎えた深澤辰