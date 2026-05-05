三重県桑名市の多度大社で、三重県の無形民俗文化財にも指定されている上げ馬神事が4日行われ、馬が坂を駆け上がりました。多度大社の上げ馬神事は、南北朝時代に始まったとされる伝統行事で、馬に乗って坂を駆け上がり、先にある土壁を乗り越えた回数で、その年の農作物の出来を占うものです。2023年の神事で1頭の馬が転倒して骨折し、殺処分されたことから運営が見直され神事は、一昨年から壁を撤去し坂の勾配をゆるやかにするな