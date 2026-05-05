4日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した平石洋介氏と佐伯貴弘氏が、ヤクルトの高卒3年目の捕手・鈴木叶について言及した。同日の巨人戦に『3番・捕手』でスタメン出場した鈴木叶は、0−0の3回一死一、二塁の第2打席、戸郷翔征が1ストライクから投じた2球目のフォークをレフトスタンドに放り込み、これが嬉しいプロ初本塁打。続く3−1の5回二死二塁の第3打席、戸郷の初球のフォークを捉え、レフト