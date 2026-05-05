北海道・小樽警察署は2026年5月5日、小樽市に住む会社員の男（48）を脅迫の疑いで逮捕しました。男は5月4日午後2時40分ごろ、会社の同僚の男性（44）に対し、LINEで危害を加える旨のメッセージを送信し、脅迫した疑いが持たれています。警察によりますと、5月4日午後2時ごろ、男性が小樽警察署で「会社の同僚から脅迫されている」と相談している際に、男からLINEで「お前だけは殺すから」というメッセージが送られてき