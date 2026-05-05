歌手渡辺美里（５９）が２日に東京都内でデビュー４０周年記念ツアー「渡辺美里ＵＬＴＲＡＰＯＰスペシャル〜じゃじゃ馬４０ｔｈ〜」のファイナル公演を行い、年齢を感じさせない歌声と姿を見せた。力強い歌声は健在で、「ＭｙＲｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」など２０曲を歌唱した。１１月８日にベルーナドームでのライブ開催も発表した。この様子が伝えられ、ネットでも、「もう還暦なんですね」「渡辺美里も６０歳か」と驚