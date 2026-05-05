英国のユージェニー王女が夫ジャック・ブルックスバンク氏との間に第3子を妊娠していることが分かった/Max Mumby/Indigo/Getty Images（CNN）英国のユージェニー王女が夫ジャック・ブルックスバンク氏との間に第3子を妊娠していることが分かった。バッキンガム宮殿が4日に発表した。今夏に新たな家族を迎える夫妻には、すでに2人の息子がいる。2021年2月にオーガスト・フィリップ・ホーク・ブルックスバンク君、23年5月にアーネス