ベトナム、オーストラリア歴訪を終え、帰国の途に就く高市首相＝5日、キャンベラ（共同）【キャンベラ共同】高市早苗首相は5日午前（日本時間同）、ベトナム、オーストラリア歴訪を終え、政府専用機で帰国の途に就いた。両国首脳らとは、「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の進化に向けた連携で一致。イラン情勢と中国による輸出規制を踏まえ、エネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン（供給網）強化へ協力を拡大する方