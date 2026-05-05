米国アカデミー賞公認の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア（SSFF & ASIA）」が、横浜国際映画祭とパートナーシップを締結した。次世代クリエイターの育成と映画文化の発展を目的とし、横浜から世界へ才能を発信する新たな枠組みを構築する。【画像】振付師トラヴィス・ペインの軌跡を描く『MOVE MAKER The Travis Payne Story』今回の連携は、横浜国際映画祭実行委員長の菅野充氏が学