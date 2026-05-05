日本発の9人組男性グループ「＆TEAM」のTAKI（21）が4日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。韓国での生活が長いあまり日本語が苦手であることを明かした。神奈川県出身のTAKI。「最初はダンスをずっと習っていて、もっと上いきたいなとか欲が出てきた。オーディションの話をダンスの先生にいただいて、受けてみようってなって受けてみたら受かってしまって1人で韓国に行った」と、単