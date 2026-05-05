グラビアアイドルで女優の戸田れい（39）が5日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を発表した。「ご報告」と題し、「先日の話にはなりますが第一子となる男の子を出産しました予定日より2週間半も早い誕生でしたが49.0cm／3014gの平均的な感じで安心しました母子共にとても健康です」とつづった。息子を抱いて笑顔を見せる姿や、小さな足を握るショットなどを公開。「初めての妊娠・出産で色々と不安もありましたがいつも