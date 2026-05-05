【Steam「デッキ構築フェス」】 開催期間：5月12日2時まで PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて、セール「デッキ構築フェス」が開催されている。期間は5月12日2時まで。 「デッキ構築フェス」はデッキビルダーゲームを中心としたセールで、「カードゲーム」や「デッキ構築」といったタグが付けられた作品が多くラインナップされてい