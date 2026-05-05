『ボネ』って知っていますか？イタリア発！ほんのりお酒が香る、甘さ控えめな大人のココアプリンで、みちっ、むっちりと驚きの新食感なんです。その食感の秘密は、砕いたクッキーを入れるから！プリンの卵液を吸わせて焼くと、プリンのようなチョコ味のケーキのような新しい食感に……（すごい）。最近では、某イタリアンファミレスの一部でも食べられる模様。そんなかくれた人気メニューのボネですが、意外にも作り方はシンプ