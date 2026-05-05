初対面の人との会話は緊張するもの。緊張をほぐし、好印象を与える効果的な対話とは 初対面の人とは、親しみのわく話から 親近感につながる話題とは 第一印象で親近感を持たせたいと思うとき、どんな言葉をかけるのが最適だろうか。多くの人が、自分に親しみやすい内容に対して好印象を持つものだ。 ニューヨーク大学のグレーニー・フィッツサイモンズは、最初に友人について尋ねる質問と同僚につ