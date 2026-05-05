参加の案内をする 言いかえPOINT ビジネス上での参加のお誘いは、スマートさが大切。「ご検討のうえ～」はOKですが、「前向きにご検討のうえ～」や「お待ちしております」と言うと、押しつけがましい印象を与えかねません。参加してほしい気持ちを込めつつも、相手の都合や気持ちも考えて、「ご都合がよろしければ～」とひと言添えるといいでしょう。 ワンポ