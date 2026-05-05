5日未明、福岡市でパトカーから逃走した2人乗りのバイクがガードレールに衝突し、乗っていた10代とみられる男性2人がケガをしました。2人とも無免許だったとみられ、警察は道交法違反の疑いで調べる方針です。 警察によりますと、5日午前3時すぎ、福岡市早良区の通称、明治通りの早良口交差点で、パトカーが信号無視をした2人乗りのバイクを発見し、追跡しました。バイクは停止の呼びかけに応じず