チェルシーは4日、U-19イングランド代表MFジェシー・デリーの容態に関する最新情報を発表した。18歳のデリーは同日のプレミアリーグ第35節ノッティンガム・フォレスト戦(●1-3)でスタメン出場。これがプレミアリーグデビュー戦だったが、前半45分に右CKからの空中戦で相手と激突し、頭部を痛めてピッチに倒れ込んだ。その後、数分間の処置を経て、酸素吸入をしながら担架で運び出されていた。クラブは公式サイトで「本日行わ