開催：2026.5.5 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 4 - 5 [Rソックス] MLBの試合が5日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとRソックスが対戦した。 タイガースの先発投手はタイラー・ホルトン、対するRソックスの先発投手はペイトン・トーリで試合は開始した。 6回裏、2番 マシュー・ビアリング 5球目を打ってサードゴロ しかしサードが悪送球 3