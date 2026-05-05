国道112号・月山道は、5日の午前10時から全面通行止めになっている。ゴールデンウィークのお出かけ中の方は注意していただきたい。 う回路はない。 また、先ほど警察から全面通行止めは長時間に及ぶとの見込みが出された。 ※サムネは国交省ライブカメラより現場付近の様子（午前10時すぎ） ■何があったのか ゴールデンウィーク終盤にさしかかった5日の午前、山形県西川町の国道112号で車とバイクが