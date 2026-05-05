かゆみ止めや餅でおなじみ古くからよもぎ餅や止血薬として親しまれてきた「よもぎ」。ところが最近、飲み物などこれまでなかった形で見かけることが増えてきている。よもぎが目立ち始めた背景を探ってみた。（上田津希乃）４月中旬、東京・代官山にあるドリンクスタンド「ＴＨＥＹＯＭＯＧＩＳＴＡＮＤ」で、客がペースト状のデーツ（ナツメヤシの実）に、よもぎパウダーを溶いた液体とオーツ麦から作ったオーツミルクを注