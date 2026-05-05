日本テレビ系「ｎｅｗｓｅｖｅｒｙ．」（月〜金曜・後３時５０分）の天気コーナーを担当する気象予報士・木原実さん（６５）が、３０年前の写真を公開した。４日にインスタグラムで「３０年ほども前のことです当時絶大な人気のファションブランドセーラーズの衣装提供を受けていてこんな感じで天気予報していました」とつづると、３０年ほど前の天気予報をしている写真を披露。「そのセーラーズの三浦静加社長が起