敵地アストロズ戦米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手が4日（日本時間5日）、敵地アストロズ戦で先発登板した。初回に2失点したが、この日は打線が活発。珍しい事態にファンは思わず動揺している。初回に1点先制してもらったその裏、山本は2死一、二塁からアルトゥーベに同点適時打を浴びると一、三塁からは自身の暴投で勝ち越しを許した。だが、2回にすぐさまドジャースが逆転。3回にはタッカーの本塁打などで一挙4点を加